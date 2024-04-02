الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في نحو 5 أشهر

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وتجاوزت عقود مزيج "برنت" العالمي مستوى 88 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.26% إلى 88.04 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.31% إلى 84.25 دولار للبرميل.

ويأتي الصعود في ظل بيانات اقتصادية زادت من توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط في الفترة القادمة. 

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وأمس أغلقت العقود التعاملات على ارتفاع بنحو 0.5%، إذ بلغ خام "برنت" 87.42 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي 83.71 دولار للبرميل.-(وكالات)

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