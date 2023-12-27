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الأربعاء 27 كانون الأول 2023
11:48 ص
أسعار النفط تنخفض عالميا
نفط خام - (تعبيرية)
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 80.89 دولار للبرميل.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل. (بترا)
النفط
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