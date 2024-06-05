أسعار النفط تواصل انخفاضها عالميا

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، ما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الافتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا ليصل إلى 77.38 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي 18 سنتًا ليصل إلى 73.07 دولار للبرميل.



وأظهرت أرقام معهد النفط الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرًا عن الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.



وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية ظهر اليوم الأربعاء.-(بترا)