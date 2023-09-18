أسعار عقود الكاكاو تتراجع من أعلى مستوى في 12 عاماً

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انخفضت العقود الآجلة في نيويورك بما يصل إلى 2.3% إلى 3671 دولاراً للطن بعد سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع تغذيها المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج في ساحل العاج وغانا والذي من المرجح أن يدفع سوق الكاكاو إلى عام ثالث من العجز.دفع هذا الارتفاع العقود الآجلة إلى منطقة ذروة الشراء، وهي إشارة تشير إلى أن الأسعار معرضة للتراجع. فيما استمر مؤشر القوة النسبية لعقود الكاكاو لمدة 14 يوماً في تلك المنطقة لمدة ثلاث جلسات الأسبوع الماضي.أثّر شعور العزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع على أسعار السلع الأساسية الضعيفة وسط مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، نقلا عن بلومبرغ.