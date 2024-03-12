الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار قياسية جديدة للبتكوين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت العملة الرقمية، بيتكوين، ارتفاعها الجنوني وسجل سعرها رقما قياسيا جديدا الاثنين، تجاوز 72 ألف دولار، بعد أن قفز الطلب على هذه العملة المشفرة مع الحديث عن احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

وارتفع سعر بيتكوين إلى 72385 دولارا بعيد ظهر الاثنين في لندن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبلغت نسلة ارتفاع بيتكوين في الآونة الأخيرة بنسبة 4.4٪، وفق رويترز.

وكانت العملة الرقمية قد سجلت أسعارا قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة الذروة التي بلغتها في نوفمبر 2021 وبلغت 68991 دولارا.

وقال جيمس هارت، المحلل في مجموعة "تيكميل" (Tickmill)، إن الذروة الجديدة الاثنين تأتي "في إطار ضعف الدولار الأميركي بعد مجموعة متنوعة من بيانات التوظيف في الولايات المتحدة الجمعة".

فقد ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 3,9 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

ورأى نيل ويلسون، المحلل في مجموعة "فينالتو" (Finalto) أن تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية يؤدي إلى إضعاف العملة الأميركية وكذلك العائدات على سندات الخزانة الأميركية والأصول المنافسة، ما يجعل بيتكوين أكثر جاذبية للمستثمرين.

أما روس مولد من مجموعة "أيه جي بيل" (ِAJ Bell) فقال إنه إذا بقيت التوقعات الاقتصادية الأميركية مواتية بشكل عام، فمن الممكن أيضا أن تكون السوق "قلقة بشأن طريقة استمرار تراكم الديون لا سيما في الولايات المتحدة".

وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس أن هذا يدفعها إلى التحول إلى أصول بديلة مثل الذهب - الذي سجل سعرا قياسيا تاريخيا الجمعة بلغ 2195 دولارا - أو بيتكوين.

وارتفع سعر بيتكوين نحو سبعين بالمئة منذ بداية العام، وهي زيادة مذهلة بعد انهيار الأسعار مع تراجع عدد كبير من الشركات العملاقة في القطاع نهاية عام 2022.

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منتجات مالية جديدة



شهدت العملة المشفرة الرئيسية في القيمة السوقية، ارتفاع سعرها الى مستويات قياسية تاريخية جديدة في الأيام الأخيرة، مدفوعة بالترخيص في الولايات المتحدة في يناير الماضي لبيع نوع جديد من المنتجات الاستثمارية هو "صندوق مؤشر" (Exchange-traded Fund-ETF) يتبع سعر بيتكوين.

واعطت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية الاثنين الضوء الأخضر لإدراج الأوراق المالية المدعومة بالعملات المشفرة في البورصة في المملكة المتحدة، ولكن فقط "للمستثمرين المحترفين".

وقال نيل ويلسون من مجموعة فينالتو إن وصول صناديق المؤشر إلى السوق في الولايات المتحدة يبقى "المحفز" لارتفاع سعر بيتكوين لأنه "يعني أنه يمكن للمستثمرين الوصول إليها بسهولة".

واعتبرت كاثلين بروكس المحللة في مجموعة "أكس تي بي" ردا على سؤال لفرانس برس أن  القرار الأخير في المملكة المتحدة "يشير إلى أن العملة المشفرة أصبحت أكثر انتشارا، وليس فقط عملة بيتكوين - الأقدم منها - بل عملات مشفرة أخرى راسخة".

وتتوقع السوق أيضا حدوث ظاهرة تتمثل في خفض بمقدار النصف للمكافأة الممنوحة لـ"معدّني" البيتكوين أي الذين يساهمون في إنشاء سلسلة بيانات الصفقات (بلوكتشين) عبر المصادقة عليها.

هذه الظاهرة التقنية تجري كل أربع سنوات، ويتوقع أن تحدث في إبريل.

ويفترض أن يؤدي هذا الحدث إلى "تقليل المعروض" من بيتكوين المتاح للشراء، وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمة هذه العملات، كما قالت فيونا سينكوتا من مجموعة "سيتي إندكس" ردا على سؤال لفرانس برس.

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