الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ألتمان يعود إلى "OpenAI" بعد أيام من عزله

1682439331700513249
سام التمان

قالت شركة "أوبن إيه أي" (OpenAI) إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع سام ألتمان لعودته إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع مجلس إدارة جديد يضم بريت تايلور كرئيس لمجلس الإدارة ولاري سمرز، وآدم دانجيلو.

اضافة اعلان


مجلس الإدارة أعلن يوم السبت الماضي على نحو مفاجئ عن مغادرة ألتمان منصبه في الشركة. لكن هذا القرار لم يكن مناسباً لمستثمري الشركة، إذ واصلوا الضغط على مجلس الإدارة لعودة ألتمان.


تُعتبر "أوبن إيه آي" كياناً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وأجرت محادثات لبيع أسهم الموظفين للمستثمرين بقيمة 86 مليار دولار، وهو رقم سيجعل من الشركة واحدة من أكبر الشركات الناشئة على مستوى العالم، وفقا لموقع بلومبرغ.


عززت منتجات الشركة الشهيرة، على غرار "تشات جي بي تي "و "دال-إي" انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الجماهير. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي تكنولوجيا تتدرب على كميات هائلة من البيانات الرقمية، ويمكنها إنتاج محتوى على طريقة الإنسان على غرار الصور والنصوص والأكواد عند إعطائها أمراً تلقينياً.


تأسست الشركة عام 2015، وأصدرت برنامج "تشات جي بي تي" (ChatGPT) منذ سنة تقريباً، ما أسفر عن تهافت شديد على الاهتمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ذكرت الشركة في نوفمبر الجاري أن نحو 100 مليون شخص يستخدمون "تشات جي بي تي" أسبوعياً، وأكثر من 90% من شركات "مؤشر فورتشن 500" تبني أدوات تقوم على نظام "أوبن إيه آي" الأساسي. أفادت "بلومبرغ" في أغسطس الماضي بأن "أوبن إيه أي" تقدم للشركات برمجياتها، وهي بطريقها لتحقيق إيرادات سنوية تصل مليار دولار تقريباً.


في الوقت نفسه، تتعرض "أوبن إيه آي" لمنافسة محتدمة من منتجات منافسة ممولة جيداً والتي تُطورها شركات ناشئة أخرى وعمالقة من قطاع التكنولوجيا، من بينهم "غوغل" التابعة لـ"ألفابت".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
8637311881689136181

"غولدمان" يتوقع مزيداً من خفض إنتاج "أوبك+" للنفط

منذ 14 دقيقة
_129251242_oilpipeline_gettyimages-1394039015

تغير طفيف يطرأ على أسعار النفط

منذ 21 دقيقة
https __cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_150728162812-soda-cans

ضريبة السكر توفر 16 مليار يورو في ألمانيا

منذ 52 دقيقة
kipcotower_ext-full_(c)kpf

مقابل 50 مليون دولار.. كيبكو تستحوذ على حصة أغلبية في "أنغامي"

منذ22 ساعة
2018_10_25_15_16_48_163

احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

منذ23 ساعة
Cropped-16433270772021-05-07T103907Z_686857960_RC2YAN96SELP_RTRMADP_3_GLOBAL-FOREX

الدولار يتكبد خسائر مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 