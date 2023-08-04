الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

أوبك +: الإبقاء على قرار إنتاج النفط دون تغيير

عامل في بئر نفطية عراقية - (أرشيفية)
أوبك +: الإبقاء على قرار إنتاج النفط دون تغيير
 عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة (أوبك +) عبر الاتصال المرئي اليوم الجمعة، الاجتماع التاسع والأربعين لها برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.اضافة اعلان
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري أيار وحزيران من عام 2023، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024 حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وعبّرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، بالتخفيض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر أيلول.
كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميا لشهر أيلول، ما أدى لتحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. (بترا)
الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين

الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين 02 آب 2023

17777835291603804369

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد 02 آب 2023

images - 2023-08-02T114835.083

ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الحاد في مخزون الخام الأميركي 02 آب 2023

Gold-Bulllion-Bars-Precious-Metals

الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

منذ3 ساعة
النفط اليمني

اليمن: 1.5 مليار دولار خسائر توقف تصدير النفط منذ اكتوبر

منذ5 ساعة
62853023_401

مستوى التضخم في تركيا يفوق التوقعات بارتفاعه

03 آب 2023
230802185445-01-niger-coup-072723

البنك الدولي يعلق تمويلاته في النيجر بسبب الانقلاب

03 آب 2023
4EJ4RQQDPZISJEZAFI4OYRATTM

ميتا تعتزم طلب موافقة المستخدمين على الإعلانات المستهدِفة في الاتحاد الأوروبي

03 آب 2023
24173928c9486bb

ارتفاع بورصة دبي لأعلى مستوى في 8 سنوات

02 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 