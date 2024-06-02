 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق أول مشروع للعملة الرقمية في قطر

عملات رقمية -(ارشيفية)
عملات رقمية -(ارشيفية)

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع للعملة الرقمية في قطر، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية اللازمة للمشروع.

اضافة اعلان


ووفقا لمصرف قطر المركزي، فإن هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد، سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.


وأكد في بيان اليوم، أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.


وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.


ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى تشرين الأول المقبل، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.


ويأتي هذا الإعلان وفق البيان، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.


وأكد المركزي القطري أنه وبموجب هذا المشروع، يؤكد التزامه التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نفط خام

أسعار النفط تنخفض عالميا

31 أيار 2024
خبز - (تعبيرية)

بعد رفع أسعار الخبز.. هل تتأثر السلع التموينية الأخرى في مصر؟

31 أيار 2024
ارامكو

السعودية تباشر طرح حصة من أسهم "أرامكو" الأحد

30 أيار 2024
تايوان

تايوان تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدفع النمو في 2024

30 أيار 2024
المشاركون

الرئيس الصيني: نطمح إلى شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة مع الدول العربية

30 أيار 2024
انخفاض الذهب

الذهب ينخفض مجددًا مع ارتفاع قيمة الدولار

30 أيار 2024
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ17 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 