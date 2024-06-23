 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاق صيني أوروبي على مشاورات بشأن جمارك السيارات الكهربائية

سيارات
السيارات الصينية



وأضافت الوزارة على موقعها بالإنترنت أن وزير التجارة وانغ ون تاو تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

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وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال، يوم السبت، إن مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أبلغه بأنه ستكون هناك محادثات ملموسة بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

جاء هذا التأكيد بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اتفق مع دومبروفسكيس الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، على بدء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع، ويعتبر الاتحاد الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لهذه السيارات مفرطاً.

وقال هابيك في شنغهاي إن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص أمام مختلف الدول، وأضاف أن التوجه نحو التصدير أمر مستحسن، لكن يجب ألا نستخدم الدعم لتحقيق هذا الهدف، نقلا عن سي ان ان.

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