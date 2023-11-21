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احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

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البنك المركزي التركي

أظهرت حسابات أربعة مصرفيين، الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع بمقدار ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو.

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ومنذ يونيو، عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.

ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سجل في نهاية مايو عقب الانتخابات.


ولم يعلق البنك المركزي على الأرقام. وستصدر البيانات الرسمية يوم الخميس، نقلا عن سكاي نيوز.

وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل خمس سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5 بالمئة هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات. ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر.


ومن ناحية أخرى واصلت الليرة الانخفاض لتصل إلى 28.8 للدولار اليوم الثلاثاء، أي أقل 35 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 28.9 للدولار الأسبوع الماضي.

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