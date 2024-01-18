الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا

ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا
ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، نتيجة هبوط الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول الماضي، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.اضافة اعلان
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.
فيما سلجت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، ارتفاعا، وسط توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.
وقالت أوبك في تقرير شهري أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
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