ارتفاع أسعار الذهب وسط آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.13 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولارا قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.

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فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولارا.



وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 3.9426 بالمئة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.95 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولارا.- رويترز

