الخميس 29 شباط 2024
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ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية
ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، في ظل توقعات بزيادة الطلب على الغاز في مناطق أخرى من العالم نتيجة تراجع أسعاره أخيرا.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية للأنباء، واصل سعر العقود الآجلة الهولندية، وهي العقود القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي ليقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين.


وهناك توقعات بانخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس في أوروبا عن المعدلات الطبيعية في آذار المقبل، إلى جانب تراجع الإمدادات من النرويج نتيجة توقف غير مخطط للعمل في حقل غاز سكارف.


في الوقت نفسه، أعلنت منشأة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأميركية في وقت سابق من الأسبوع الحالي تمديد أعمال الصيانة في محطة ترين 3 وتوقع عودتها للعمل بعد نحو أسبوعين.


وقالت شركة الاستشارات "زينجيري ليمتد" إن ارتفاع أسعار الغاز تعكس المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات في سوق الغاز المسال.


ويركز المتعاملون على احتمال تعافي الطلب على الطاقة في الصين ودول آسيوية أخرى كرد فعل من جانب المشترين الحساسين لتغير الأسعار على انخفاضها في الفترة الأخيرة.

 


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