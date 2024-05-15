ارتفاع أسعار النفط عالميا بفعل حرائق الغابات في كندا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع استمرار تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

اضافة اعلان



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتصل إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا لتصل إلى 78.39 دولار للبرميل.



وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.



في غضون ذلك، من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم.-(بترا)