الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتًا، بما يعادل 0.5 بالمئة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.5 بالمئة.

 

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتا في الجلسة السابقة وسط مؤشرات تظهر أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط في المدى القريب.

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