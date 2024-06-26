ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات انخفاض المخزونات الأسبوعية في الولايات المتحدة رغم إشارة معهد البترول الأميركي في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إلى تباطؤ وتيرة السحب من المخزون في دلالة على ضعف الطلب.

اضافة اعلان



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم آب بنسبة 0.45 بالمئة لتصل إلى 85.39 دولار للبرميل، بعدما انخفضت إلى 84.82 دولار للبرميل في وقت سابق خلال تعاملات اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم آب بنسبة 0.54 بالمئة لتصل إلى 81.27 دولار للبرميل.



وتوقع المحللون انخفاض المخزونات بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في البيانات الرسمية المرتقب صدورها اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بفضل تقديرات انتعاش الطلب على الوقود خلال فصل الصيف.-(بترا)