الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد "أوبك+" قرارات خفض الإنتاج

النفط
النفط
صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط توقعات بقيام مجموعة "أوبك+" بتمديد قرارات خفض الإنتاج وفي ظل انحسار مخاوف الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 76.59 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.82% إلى 81.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويوم الجمعة الماضي، صعدت عقود "برنت" بنسبة 4.1% وأغلقت التعاملات عند 80.61 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4% وسجلت 76.04 دولار للبرميل.
وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين اعتبارا من 17 نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بعد استقرار الوضع في سوق المحروقات المحلية.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Sugar_Industry_in_India_bab43cbd92

السكر يرتفع عالميا بسبب تدمر المحاصيل في آسيا نتيجة الأحوال الجوية

منذ23 ساعة
afar.brightspotcdn

شركات أجنبية في سباق مع الوقت لفتح مقرات في السعودية

منذ24 ساعة
8 مليارات دولار إصدارات الصكوك المستدامة في 9 أشهر

8 مليارات دولار إصدارات الصكوك المستدامة في 9 أشهر

18 تشرين الثاني 2023
لمواجهة تكلفة المعيشة.. فقراء بريطانيا يفصلون الثلاجات

لمواجهة تكلفة المعيشة.. فقراء بريطانيا يفصلون الثلاجات

18 تشرين الثاني 2023
413324

تراجع معدل التضخم في إسرائيل بسبب الحرب على غزة

16 تشرين الثاني 2023
Lower-US-dollar-Federal-Reserve-Bank-Australia

الدولار يهبط إلى مستويات متدنية

15 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ15 ساعة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ15 ساعة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ15 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 