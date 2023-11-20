ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتمديد "أوبك+" قرارات خفض الإنتاج

اضافة اعلان

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط توقعات بقيام مجموعة "أوبك+" بتمديد قرارات خفض الإنتاج وفي ظل انحسار مخاوف الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 76.59 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.82% إلى 81.27 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".ويوم الجمعة الماضي، صعدت عقود "برنت" بنسبة 4.1% وأغلقت التعاملات عند 80.61 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4% وسجلت 76.04 دولار للبرميل.وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، أنها قررت رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين اعتبارا من 17 نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه بعد استقرار الوضع في سوق المحروقات المحلية.-(وكالات)