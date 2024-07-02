 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية من الذهب

الذهب
الذهب

شهدت احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفاعاً، خاصة في شهر مايو الذي أعلن عن صافي شراء خلاله بنحو 10 أطنان. وجاءت المشتريات في أغلبها من الأسواق الناشئة.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي المشتريات الشهرية 22.9 طناً في مايو، بينما سجلت البنوك المركزية إجمالي مبيعات قرابة 12.8 طناً من المعدن الأصفر.

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وقادت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عمليات تعزيز الحيازة خلال شهر مايو، حيث جاءت بولندا في المقدمة بمشتريات 10.3 أطنان من الذهب، ثم تركيا 5.7 أطنان والهند 3.7 أطنان.


وفي استطلاع سابق، أوضح مجلس الذهب العالمي أن 29% من البنوك المركزية المشاركة يخططون لزيادة احتياطياتهم من الذهب خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح السنوي في عام 2018.


تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكثف جهودها لتجميع احتياطيات الذهب. (نيويورك - وكالات)

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