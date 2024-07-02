ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية من الذهب

شهدت احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفاعاً، خاصة في شهر مايو الذي أعلن عن صافي شراء خلاله بنحو 10 أطنان. وجاءت المشتريات في أغلبها من الأسواق الناشئة.



ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي المشتريات الشهرية 22.9 طناً في مايو، بينما سجلت البنوك المركزية إجمالي مبيعات قرابة 12.8 طناً من المعدن الأصفر.

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وقادت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عمليات تعزيز الحيازة خلال شهر مايو، حيث جاءت بولندا في المقدمة بمشتريات 10.3 أطنان من الذهب، ثم تركيا 5.7 أطنان والهند 3.7 أطنان.



وفي استطلاع سابق، أوضح مجلس الذهب العالمي أن 29% من البنوك المركزية المشاركة يخططون لزيادة احتياطياتهم من الذهب خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح السنوي في عام 2018.



تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تكثف جهودها لتجميع احتياطيات الذهب. (نيويورك - وكالات)