الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع اسعار الذهب في ظل رهانات على خفض أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس آذار.

اضافة اعلان

 
وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.


ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس آذار، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.


وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.


وشن الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين.


ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
والأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.


وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار. (رويترز)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

ارتفاع أسعار الفائدة يفرض ضغوطا على بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

24 كانون الأول 2023
greek-christmas-scaled

الحلويات تغيب عن احتفالات العام الجديد في اليونان.. بسبب التضخم

24 كانون الأول 2023
carousel-01-05

اليابان تعتزم إنفاق 1.16 مليار دولار على "إكسبو أوساكا 2025"

24 كانون الأول 2023
Tingo-Group

اتهام "تينغو غروب" للتكنولوجيا المالية بعملية احتيال ضخمة

24 كانون الأول 2023
Brent-crude

النفط يرتفع 3% مع تقلص مكاسب إنتاج أنغولا

24 كانون الأول 2023
Untitled-1

"البركة": الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة

23 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ20 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 