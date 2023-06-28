ارتفاع الصادرات النفطية الروسية

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أظهرت صادرات النفط والوقود الروسية زيادة كبيرة الأسبوع الماضي لتؤكد ارتفاع طاقات التكرير الروسية خلافا للتوقعات الغربية.جاء ذلك في تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا.وارتفعت صادرات النفط الروسي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا، مع مراعاة التخفيض الأخير في إطار تحالف أوبك+، بعد انخفاضها بشكل حاد الأسبوع الماضي إثر تراجع التصدير عبر الميناء الرئيسي على بحر البلطيق لأعمال الصيانة.وارتفع إجمالي صادرات المشتقات النفطية الأسبوع الماضي بنسبة 14% عن العام الماضي، بعد أن بلغت صادرات المشتقات النفطية مطلع أيار/ مايو 2022 أدنى مستوى لها في الأشهر السبعة الماضية.وصعدت صادرات وقود الديزل حوالي 40% إلى 1.15 مليون برميل يوميا بزيادة بلغت 36% قياسا بأيار/ مايو 2022.وأصبحت دول آسيا تتصدر قائمة عملاء سوق النفط والمحروقات الروسية، حيث لم يعد الاتحاد الأوروبي مستوردا رئيسيا للوقود الروسي. (RT)