الأربعاء 28 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ارتفاع الصادرات النفطية الروسية

النفط الروسي - (تعبيرية)
النفط الروسي - (تعبيرية)
أظهرت صادرات النفط والوقود الروسية زيادة كبيرة الأسبوع الماضي لتؤكد ارتفاع طاقات التكرير الروسية خلافا للتوقعات الغربية.

جاء ذلك في تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا.اضافة اعلان

وارتفعت صادرات النفط الروسي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا، مع مراعاة التخفيض الأخير في إطار تحالف أوبك+، بعد انخفاضها بشكل حاد الأسبوع الماضي إثر تراجع التصدير عبر الميناء الرئيسي على بحر البلطيق لأعمال الصيانة.

وارتفع إجمالي صادرات المشتقات النفطية الأسبوع الماضي بنسبة 14% عن العام الماضي، بعد أن بلغت صادرات المشتقات النفطية مطلع أيار/  مايو 2022 أدنى مستوى لها في الأشهر السبعة الماضية.

وصعدت صادرات وقود الديزل حوالي 40% إلى 1.15 مليون برميل يوميا بزيادة بلغت 36% قياسا بأيار/ مايو 2022.

وأصبحت دول آسيا تتصدر قائمة عملاء سوق النفط والمحروقات الروسية، حيث لم يعد الاتحاد الأوروبي مستوردا رئيسيا للوقود الروسي. (RT)
FzI7u_9X0AAjCYt

“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية- (فيديو) 22 حزيران 2023

11991012391686128853

تركيا ترفع الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15% 22 حزيران 2023

istockphoto-949761808-612x612

أسعار الذرة تقفز مع تراجع محصولها لأدنى مستوى في 30 عاماً 22 حزيران 2023

أضاحي

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1687942474559

النفط يرتفع بعد هبوط لمخزونات الخام الأميركية

منذ5 ساعة
النفط

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

22 حزيران 2023
0b700ba2-10b1-47cf-b90b-75aca84686cf

استقرار النفط وسط بيانات قوية لمصافي الصين

15 حزيران 2023
شحنة نفط روسية

لوقف هيمنة الدولار.. باكستان تدفع ثمن شحنة نفط روسي باليوان الصيني

13 حزيران 2023
اقرأ أيضا
الدولار

عملات رئيسية تتراجع أمام الدولار

منذ3 ساعة
1687942474559

النفط يرتفع بعد هبوط لمخزونات الخام الأميركية

منذ5 ساعة
1687942460588

الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر

منذ5 ساعة
تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تواصل انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

27 حزيران 2023
Lifestyle Grocery Changes

لماذا لم تنجح خطط البنوك المركزية في خفض التضخم حتى الآن؟

26 حزيران 2023
20180122110024-1

ثروة أغنى 10 مليارديرات تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة

26 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 