ارتفاع النفط بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد

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ارتفعت أسعار النفط أمس، تماشيا مع ارتفاع أسواق الأسهم، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، الذي قد يثبط الطلب على الوقود.ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 84.70 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل مرتفعا 25 سنتا أو 0.3 بالمائة.وسجل الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني الجمعة، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية.ومع ذلك، ظلت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل، بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك + لمنتجي النفط.وقال محللون إن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتبارا من اليوم، في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.- (بترا)