الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

نفط - (تعبيرية)
نفط - (تعبيرية)
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 77.09 دولار للبرميل.اضافة اعلان
وتأتي مكاسب أسعار النفط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعًا اليوم، يستمر يومين، في ظل توقعات بأن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.
-- (بترا)
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