الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل
ارتفاع أسعار النفط
 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.ووفقا لوكالة"رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 79.85 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمائة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.اضافة اعلان
فيما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أول من أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.-(بترا)

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