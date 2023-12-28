ارتفاع النفط وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.ووفقا لوكالة"رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 79.85 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمائة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.فيما تراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أول من أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.-(بترا)