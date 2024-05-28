 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع طفيف على أسعار النفط

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف، أمس، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلتين في الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بعد أسبوع خيم عليه تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم المستمر. وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 56 سنتاً إلى 82.68 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولا 59 سنتاً إلى 82.43 دولاراً وزاد خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً إلى 78.30 دولاراً. وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع سعياً لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

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وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو وهي المقياس المفضل للتضخم لدى المركزي الأمريكي. وتترقب الأسواق أيضاً اجتماع «أوبك+» لمنتجي النفط سيعقد 2 يونيو عبر الإنترنت. ورجحت مصادر في المجموعة أن يمدد المنتجون أجل تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.- رويترز

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