استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الدولار، وترقب بيانات اقتصادية مهمة حول اتجاهات أسعار الفائدة مستقبلا.وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1919.89 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1927.50 دولار لـ (الأونصة).واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجله الجمعة، ما جعله أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد.وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.87 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 901.84 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1237.97 دولار.--(بترا)