الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إذ عوض انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية جزئيا ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتحديد متى من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.اضافة اعلان

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2030.57 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2039.70 دولارا للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2914% من 4.3150% يوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر الدولار .

على الصعيد الفني، قد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2025 دولاراً للأونصة، والاختراق أدناه يمكن أن يتبعه انخفاض إلى 2015 دولارًا للأونصة، وفقًا لمحلل السوق في "رويترز وانج تاو".

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 887.20 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 931.57 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.45 دولارا للأوقية.
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