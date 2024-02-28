استقرار أسعار الذهب عالميا

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واستقر السعر الفوري للذهب عند 2030.57 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2039.70 دولارا للأوقية.وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2914% من 4.3150% يوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر الدولار .على الصعيد الفني، قد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2025 دولاراً للأونصة، والاختراق أدناه يمكن أن يتبعه انخفاض إلى 2015 دولارًا للأونصة، وفقًا لمحلل السوق في "رويترز وانج تاو".ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 887.20 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 931.57 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.45 دولارا للأوقية.