الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا
أسعار الذهب تتراجع 0.3% عالميا

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأوقية (الأونصة).

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

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