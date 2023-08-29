الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

استقرار أسعار النفط عالمياً

النفط
النفط
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة مخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية للقلق من أن تؤثر عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأميركي على الإمدادات.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت سنتين إلى 84.40 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 80.07 دولار.
ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل، وفق رويترز.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.
في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.
سينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر آب يوم الجمعة.
ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

نفط الاردن

أسعار النفط ترتفع عالميا 28 آب 2023

drought_leaf

هل "يفسد" غذاء العالم بسبب التغير المناخي؟ 27 آب 2023

تعبيرية

الصكوك الحكومية.. السعودية تمنح المستثمرين عائدا تاريخيا 26 آب 2023

9d8b56a7-d08f-480b-b053-2ff3f8287dd1

"بيتكوين" ترتفع فوق 26 ألف دولار 26 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
women_global_goals_un.jpg__1600x900_q85_crop_subsampling-2

هل يعمق حظر الهند تصدير الأرز أزمة الغذاء العالمية؟

منذ1 ساعة
دولارات - (تعبيرية)

تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

منذ14 ساعة
منشأة نفطية

ارتفاع النفط بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد

منذ14 ساعة
ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

منذ14 ساعة
سبائك من الذهب - (تعبيرية)

عالميا.. الذهب يرتفع

منذ23 ساعة
تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

تراجع الدولار وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

28 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ14 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 