استقرار أسعار النفط والذهب عالميا

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قاربت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي.ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 6 سنتات إلى 90.58 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 87.27 دولار.ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي.ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء.وكذلك استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لقراءة التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.وبحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.