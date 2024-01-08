استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي

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استقر الدولار اليوم الاثنين عند 102.38، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي يوفر مزيدًا من المؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار 0.05 بالمئة مقابل الين إلى 144.67، مواصلاً مكاسبه من الأسبوع الماضي، عندما قفز 2.6 بالمئة مقابل العملة اليابانية، في أفضل أداء أسبوعي له منذ حزيران 2022.وتلقى صعود الدولار دعمًا من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأميركية، بعد أن عدل المتعاملون توقعاتهم لوتيرة وحجم خفض الفائدة الأميركية هذا العام.وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي، كما زاد الجنيه الاسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2721 دولار.وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0948 دولار بعد تراجعه 0.9 بالمئة في الأسبوع الماضي، كما صعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6721 دولار، معوضًا بعض خسائره التي تكبدها في الأسبوع الماضي عندما نزل 1.5 بالمئة.-- (بترا)