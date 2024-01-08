الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي

استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
استقر الدولار اليوم الاثنين عند 102.38، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي يوفر مزيدًا من المؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع الدولار 0.05 بالمئة مقابل الين إلى 144.67، مواصلاً مكاسبه من الأسبوع الماضي، عندما قفز 2.6 بالمئة مقابل العملة اليابانية، في أفضل أداء أسبوعي له منذ حزيران 2022.
وتلقى صعود الدولار دعمًا من انتعاش العائد على سندات الخزانة الأميركية، بعد أن عدل المتعاملون توقعاتهم لوتيرة وحجم خفض الفائدة الأميركية هذا العام.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 بالمئة في الأسبوع الماضي، كما زاد الجنيه الاسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2721 دولار.
وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0948 دولار بعد تراجعه 0.9 بالمئة في الأسبوع الماضي، كما صعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6721 دولار، معوضًا بعض خسائره التي تكبدها في الأسبوع الماضي عندما نزل 1.5 بالمئة.
-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النفط يتراجع

النفط يتراجع مع زيادة إمدادات أوبك

منذ2 ساعة
خام برنت

2.25 % مكاسب «برنت» و3 % للخام الأمريكي

منذ23 ساعة
سبائك الذهب

الذهب ينهي سلسلة 3 أسابيع من المكاسب

منذ23 ساعة
-1x-1

ما سعر الذهب الذي تتوقعه البنوك والمؤسسات الكبرى في عام 2024؟

06 كانون الثاني 2024
الفاو

مؤشر الفاو لأسعار الأغذية يسجل انخفاضا في كانون الأول

05 كانون الثاني 2024
الذهب

الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

05 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات | منذ14 ساعة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 