الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار الذهب عالميا مع صعود الدولار

الذهب
الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.اضافة اعلان
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ الـ25 من كانون الثاني الماضي في الجلسة السابقة، في حين انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في كانون الثاني، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.
وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10سنوات فوق 4 بالمئة.
ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء، وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار.
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