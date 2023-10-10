اقتصاد الاحتلال يهتز على وقع "طوفان الأقصى"

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ضربت المقاومة الفلسطينية أركان اقتصاد الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة فجر السبت الماضي وزلزلت بها هيبة جيش الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة.وعلى وقع أنباء معارك المقاومة مع جيش المحتل في بعض مستوطنات الغلاف واستمرار الرشقات الصاروخية للمقاومة وارتفاع متسارع في عدد قتلى المحتل، والذي تشير توقعات إلى بلوغهم 1000 قتيل حتى مساء أمس، تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ العام 2016.وهرع بنك إسرائيل المركزي لبيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للأسواق، للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، كجزء من برنامج غير مسبوق لدعم الأسواق.ويعدّ هذا هو التدخّل الأول من قبل البنك المركزي منذ حوالي عامين، والمرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل المركزي دولاراً أميركياً من احتياطياته. ويأتي قرار دعم الشيكل عقب الهجوم الأكثر حدّة على الاحتلال منذ عقود.ويأتي تراجع الشيكل، بعد هبوط بورصة تل أبيب بنسبة تجاوزت 8 %. وانخفاض قطاعات أساسية مثل الإنشاءات والاستثمار 9 %، والتأمين 8 %، والطاقة بأكثر من 8 %.وبلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات الصباحية 3.93 شيكل لكل دولار واحد، بينما كان قد كسر مستوى 3.95 شيكل في التعاملات الآسيوية.وبذلك يواجه الشيكل ضربة إضافية هذا العام، بعد أن تعرض في وقت سابق لموجة هبوط تسببت بها خطة إصلاح القضاء والمصادقة عليها من جانب الكنيست.وكان تقرير سابق صدر في حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، قال فيه إن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار هي 3.3 شيكل، بينما كانت قيمته الفعلية في ذلك الوقت 3.78 شيكل.وقال موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إن "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، مصحوبا بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل (خطة إصلاح القضاء)، سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل".وإلى جانب الكلفة المرتفعة للحرب، فإن وزارة المالية وبنك إسرائيل سيكونان بمواجهة ضعف الشيكل، ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي ضمن نطاق 3.8 شيكل للدولار.وتسبب "طوفان الأقصى" بشلل بالعديد من قطاعات الاحتلال، حيث ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى "تل أبيب"، إضافة إلى إلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح، وفق ما أكد الإعلام العبري.وأعلنت منظمة "ALPA"، وهي أكبر اتحاد للطيارين في العالم، إلغاء عشرات الرحلات إلى "إسرائيل"، في حين أكد الإعلام العبري توقف الرحلات في مطار بن غوريون، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تكدس المسافرين في المطار على خلفية إلغاء رحلات جوية."طوفان الأقصى" عزز الضعف باقتصاد الاحتلال، ففي (أغسطس) الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان) قانوناً يحدّ من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء".وفي أيلول الماضي، قال كبير الاقتصاديين بوزارة مالية الاحتلال شموئيل أبرامسون، إن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضاً كبيراً، في الربع الأول من 2023، بلغ 60 %، مقارنة بالمتوسط في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022.وقُدر حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" في 2022 بنحو 28 مليار دولار.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9 % في 2023 من نسبة 3 %، وإلى 3.3 % في 2024.ووصلت انعكاسات العملية إلى "وقف الإنتاج في منصة حقل تمار لاستخراج الغاز". فأعلنت شركة النفط الأميركية "شيفرون"، في بيان، أنّ "الشركة تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بوقف الإنتاج في منصة تمار لاستخراج الغاز الطبيعي، والواقعة قبالة السّواحل الإسرائيليّة، وذلك في أعقاب عمليّة طوفان الأقصى".ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها "ستواصل إمداد العملاء في إسرائيل والمنطقة من منصة حقل ليفياتان".وتسببت هجمات المقاومة الفلسطينية المسلحة بانقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات الجنوب، وشهدت الأراضي المحتلة إغلاقاً شبه عام للشركات والمحال التجارية؛ ما يعني تكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة.موقع "Calcalist" العبري قارن بين حروب سابقة خاضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن تكلفة جولة القتال تبلغ نحو 100-250 مليون شيكل (26-65 مليون دولار) يومياً، اعتماداً على ساحة القتال ونطاقه، وذلك هو الجزء الأول من النفقات المباشرة، أما الجزء الثاني فهو تعويض المستوطنين المصابين أو الذين تضررت ملكياتهم.يضاف إلى ذلك التكاليف غير المباشرة، وتشمل خسائر الشركات التي تظل مغلقة، والأضرار التي تلحق بالسياحة وغيرذلك.-(وكالات)