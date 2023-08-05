السبت 05 آب 2023
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الأرز يرتفع لأعلى مستوى منذ 12 عاماً

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الارز
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس أن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8 % يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاماً، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.اضافة اعلان

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ 129.7 نقطة في المتوسط يوليو الماضي مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق. وأضافت إن المؤشر ارتفع 20 % تقريباً في يوليو من 108.4 نقاط العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين. وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40 في المئة من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.

مخاوف

وارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في يوليو من أدنى مستوياته في عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2021. كانت قراءة يوليو أقل بـ12 % تقريباً مما كانت عليه قبل عام وأقل 22 % من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 % مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية، نقلا عن رويترز.

وأضافت إن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15 % على أساس شهري، ويرجع ذلك أساساً إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.

كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.
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