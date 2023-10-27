الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الاسرائيلي يعزل غزة عن العالم بقطع كامل لخدمات الإنترنت

قطاع غزة
قطاع غزة-(وكالات)
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي غاراته على قطاع غزة انعزلت غزة بالكامل عن العالم الخارجي بقطع الاحتلال كامل الخدمات الانترنت عن القطاع.اضافة اعلان
واكد موقع نتبلوكس المتخصص في رصد انقطاعات الانترنت حول العالم انقطاع خدمات الانترنت بالكامل عن قطاع غزة الذي يعاني منذ اكثر من عشرين يوما عدوانا همجيا من اسرائيل راح ضحيته اكثر من 7 الاف شهيد اكثرهم من الاطفال والنساء.
وفي السياق ذاته اكدت شركة جوال الفلسطينية للخلوي انها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة مع القطاع.
وقالت الشركة ان الغارات الجوية اسهمت في تدمير المسارات الدولية التي تربط غزة لالعالم الخارجي بخيث لم يعد بالامكان الربط بشبكة الانترنت العالمية.

ومع انقطاع خدمات الاتصالات والانارنت عن غزة يغرق القطاع في ظلام رقمي كامل يضاف معاناة اهلها مع انقطاع خدمات الماء والكهرباء وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة في وقت تتسارع فيه الاحداث باتجاه الاجتياح البري للقطاع.
كنا ويضاف ذلك الى الهجمة الشرسة من قبل الشركات التقنية العالمية الامريكية التي تناصر اسراىيل في حربها المتوحشة التي تحارب فيها المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي لحجب الحقائق عن جراىم الاحتلال
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نفط الاردن

انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ90 دولارا

26 تشرين الأول 2023
قثع

الفجوة تتسع في سعر الدولار.. ماذا يحدث للجنيه المصري؟

25 تشرين الأول 2023
سنابل قمح - (تعبيرية)

روسيا: سنحافظ على الصدارة في سوق القمح العالمية

24 تشرين الأول 2023
نفط - (تعبيرية)

النفط يرتفع عالميا وسط قلق من تصاعد الحرب في غزة

24 تشرين الأول 2023
جيش الاحتلال في غزة

بسبب الحرب على غزة.. إسرائيل تسجل عجزا قدره 20 مليار دولار

23 تشرين الأول 2023
الشيكل في أدنى مستوى له منذ 11 عاما

عملة الاحتلال في أدنى مستوى بـ 11 عاما

23 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

البعد الإنساني للحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 