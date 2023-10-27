الاحتلال الاسرائيلي يعزل غزة عن العالم بقطع كامل لخدمات الإنترنت

ابراهيم المبيضين

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في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي غاراته على قطاع غزة انعزلت غزة بالكامل عن العالم الخارجي بقطع الاحتلال كامل الخدمات الانترنت عن القطاع.واكد موقع نتبلوكس المتخصص في رصد انقطاعات الانترنت حول العالم انقطاع خدمات الانترنت بالكامل عن قطاع غزة الذي يعاني منذ اكثر من عشرين يوما عدوانا همجيا من اسرائيل راح ضحيته اكثر من 7 الاف شهيد اكثرهم من الاطفال والنساء.وفي السياق ذاته اكدت شركة جوال الفلسطينية للخلوي انها لم تعد قادرة على تقديم الخدمة مع القطاع.وقالت الشركة ان الغارات الجوية اسهمت في تدمير المسارات الدولية التي تربط غزة لالعالم الخارجي بخيث لم يعد بالامكان الربط بشبكة الانترنت العالمية.ومع انقطاع خدمات الاتصالات والانارنت عن غزة يغرق القطاع في ظلام رقمي كامل يضاف معاناة اهلها مع انقطاع خدمات الماء والكهرباء وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة في وقت تتسارع فيه الاحداث باتجاه الاجتياح البري للقطاع.كنا ويضاف ذلك الى الهجمة الشرسة من قبل الشركات التقنية العالمية الامريكية التي تناصر اسراىيل في حربها المتوحشة التي تحارب فيها المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي لحجب الحقائق عن جراىم الاحتلال