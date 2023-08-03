الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

البنك الدولي يعلق تمويلاته في النيجر بسبب الانقلاب

230802185445-01-niger-coup-072723
انقلاب النيجر يؤثر على اقتصادها
قال البنك الدولي، الأربعاء، إنه "قلق" من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.اضافة اعلان

وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مضيفا أنه "سيراقب الوضع من كثب" بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة الضعيفة.

وأنفق البنك الدولي في النيجر 1.5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار.

كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.

التمويل الذي يوفره صندوق النقد من خلال برامج موقعة مع البلدان المستفيدة مشروط بالتزامات مرحلية تتعهد البلدان الإيفاء بها ضمن فترات منتظمة، ويتم تقييمها خلال اجتماعات دورية بين الهيئة والحكومة.

برنامج صندوق النقد الأخير لمساعدة النيجر وقدره 131.5 مليون دولار وقع في الخامس من يوليو، والاجتماع المرحلي الأول له لم يعقد بعد.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد في تصريح لوكالة فرانس برس إن الهيئة "تواصل متابعة الأوضاع في النيجر باهتمام. نحن قلقون من الأحداث السياسية في النيجر وتداعياتها على البلد والشعب".

 في الأسبوع الماضي أطاح انقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تياني الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وعقدت الأحد في أبوجا قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر.
وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر".

وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

والنيجر بلد يقع في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل وهي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة التي تعاني انعدام استقرار وهجمات.

وتعرف المنطقة حالة انعدام استقرار إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
- سكاي نيوز



كيف-تبدأ-تداول-النفط

النفط يستقر قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر 01 آب 2023

Sugar kelp line_Seagrove (1)

كيف تسهم زراعة "قمح البحر" في تخفيف آثار التغير المناخي؟ 01 آب 2023

download - 2023-07-31T170410.852

هل تراجع إردوغان عن سياساته "غير التقليدية"؟ 31 تموز 2023

-1x-1 (2)

ضغوط السندات الأمريكية تطفئ بريق الذهب 31 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Zimbabwe_nature

حقائق لا تعرفها عن ثروات النيجر

30 تموز 2023
اقرأ أيضا
4EJ4RQQDPZISJEZAFI4OYRATTM

ميتا تعتزم طلب موافقة المستخدمين على الإعلانات المستهدِفة في الاتحاد الأوروبي

منذ1 ساعة
24173928c9486bb

ارتفاع بورصة دبي لأعلى مستوى في 8 سنوات

منذ22 ساعة
الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين

الأسهم الأوروبية تنخفض لأدنى مستوياتها في أسبوعين

منذ23 ساعة
17777835291603804369

"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

منذ24 ساعة
images - 2023-08-02T114835.083

ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الحاد في مخزون الخام الأميركي

02 آب 2023
Gold-Bulllion-Bars-Precious-Metals

الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر

01 آب 2023
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ14 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 