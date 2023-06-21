البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع

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صعدت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ بنحو 8%، وسجلت العملة الرقمية أعلى مستوى منذ مطلع شهر مايو الماضي.وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 7.85% إلى 28850.68 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".RT