الأربعاء 21 حزيران 2023
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البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع

البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع
البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع
صعدت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ بنحو 8%، وسجلت العملة الرقمية أعلى مستوى منذ مطلع شهر مايو الماضي.

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وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 7.85% إلى 28850.68 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".
RT
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