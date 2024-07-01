 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التجارة العربية" تتصدر قائمة الشركاء التجاريين بقيمة 934 مليون دينار

سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)
سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)

استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي لجهة الصادرات الوطنية لتبلغ 934 مليون دينار مقابل 812 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب أرقام إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، مدفوعا بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي لتصل إلى 274 مليون دينار.


أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا في الثلث الأول من العام الحالي، فقد زادت قيمتها بنسبة 6.3 بالمئة، لتبلغ 677 مليون دينار، مقارنة مع 637 مليونا، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية البالغة 656 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، فقد نمت الصادرات الوطنية مع دول الإتحاد الأوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 30.2 بالمئة، وصولا إلى 125 مليون دينار، مقابل 96 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع حجم الصادرات الوطنية إلى هولندا، حيث بلغت 33 مليون دينار.


وفي السياق، أظهرت البيانات تراجعاً في حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 39.4 بالمئة، لتصل إلى 500 مليون دينار، مقابل 825 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 274 مليون دينار.


وبحسب التقرير، انخفضت حجم الصادرات الوطنية إلى باقي التكتلات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19.2 بالمئة، لتبلغ حوالي 252 مليون دينار، مقارنة مع 312 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتراجع حجم الصادرات إلى منطقة الحرة حيث بلغت 114 مليون دينار. (بترا)


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