التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 30 عاما

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ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما خلال أيار الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الحكومي البريطاني.ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مكتب الإحصاءات، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة- ارتفع إلى 1ر7 بالمئة في أيار، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في نيسان عند 8ر6 بالمئة.وأضاف المكتب، أنه على أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 8ر0 بالمئة في أيار بأعلى من التوقعات البالغة 6ر0 بالمئة، بعد أن ارتفع بنسبة 3ر1 بالمئة في نيسان.ووفقا لما نقلته سكاي نيوز، تشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، خلال اجتماعه المقبل، لتصل إلى 75ر4 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.-- (بترا)