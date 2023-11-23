الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز وارتفاع السولار عالميا

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انخفضت أسعار البنزين بنوعيه والكاز، فيما ارتفع سعر السولار في الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 766 دولارا للطن، مقارنة بـ788.1 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 823.2 دولار للطن، مقابل 845 دولارا في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.وارتفع سعر السولار من 739.4 إلى 745.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة، في حين انخفض سعر الكاز من 800.7 إلى 796.4 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.وارتفع سعر زيت الوقود من 430.6 إلى 438 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 1.7 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني الحالي إلى 81.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 83.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، وبنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة. (بترا)