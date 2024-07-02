 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار عند أعلى مستوى في 38 عاماً أمام الين واليورو يصعد

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار الاثنين إلى ذروة جديدة أمام الين هي الأعلى في 38 عاما مع زيادة عوائد سندات الخزانة بشكل حاد مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.

وزاد ضعف الين على خلفية بيانات تظهر أن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول جاء أعلى مما كان يعتقد سابقا.

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لكن اليورو صعد بعد تحقيق اليمين المتطرف في فرنسا مكاسب تاريخية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.


وفي تعاملات ما بعد الظهيرة في الولايات المتحدة، قفز الدولار إلى 161.72 ينا وهو أقوى مستوى للدولار مقابل العملة اليابانية منذ 1986. وصعد في أحدث تداولات 0.4 بالمئة إلى 161.48 ينا. وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 12 بالمئة هذا العام.


وأضافت بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي جاء أضعف من المتوقع لأجواء الغموض فيما يتعلق بالخطوة المقبلة التي قد يتخذها بنك اليابان (المركزي) بشأن أسعار الفائدة.


وصعد اليورو مقابل العملة الأمريكية 0.2 بالمئة مسجلا 1.0736 دولار.


وتسبب صعود اليورو في تراجع طفيف في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لكن المؤشر عاد للصعود في أحدث تعاملات بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 105.84.


واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مسجلا 1.2643 دولار بينما هبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6654 دولار.- رويترز

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