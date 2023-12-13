الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يتراجع والذهب يرتفع

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الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في أمريكا واجتماعات لبنوك مركزية.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية %0.2 إلى 1986.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب %0.4 إلى 2001.30 دولار. وتراجع الدولار %0.1 مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة %0.5 إلى 22.90 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين %0.4 إلى 913.70 دولاراً، فيما صعد البلاديوم %0.7 إلى 963.48 دولاراً للأوقية.


وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «قد لا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حاداً جداً في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة، وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب». (نيويورك - رويترز)

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