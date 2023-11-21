الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يتكبد خسائر مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها

Cropped-16433270772021-05-07T103907Z_686857960_RC2YAN96SELP_RTRMADP_3_GLOBAL-FOREX
اسعار الدولار

واجه الدولار ضغوطا اليوم الثلاثاء وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتزاز.

وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم أمس الاثنين إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأمريكية.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخسر 0.5 بالمئة أخرى خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.


ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار أمس الاثنين بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل نيسان.


وسجل اليوان أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار أمس الاثنين بفضل سياسات البنك المركزي الصيني. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية.


وفي تعاملات خارجية ضعيفة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.


وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6564 دولار.


واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار، نقلا عن رويترز.


وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل واستقر عند 148.3 دولارا اليوم الثلاثاء.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Lower-US-dollar-Federal-Reserve-Bank-Australia

الدولار يهبط إلى مستويات متدنية

15 تشرين الثاني 2023
USD-CNY-forex

هبوط شديد للدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عام مقابل الين

14 تشرين الثاني 2023
قثع

الفجوة تتسع في سعر الدولار.. ماذا يحدث للجنيه المصري؟

25 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
kipcotower_ext-full_(c)kpf

مقابل 50 مليون دولار.. كيبكو تستحوذ على حصة أغلبية في "أنغامي"

منذ1 ساعة
2018_10_25_15_16_48_163

احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_c9005c4edc3ec0da0dd5c1ba4b514b33

برنت يرتفع %2 وترقب تخفيضات أوبك +

منذ2 ساعة
أرشيفية

19 % ارتفاع دخل ABC والأرباح الصافية تبلغ 183 مليون دولار

منذ18 ساعة
1700499365071

صحيفة إسرائيلية: عواقب اقتصادية كبيرة لاحتجاز سفينة غالاكسي ليدر

منذ19 ساعة
13bcd710-7033-11ee-a791-e9e319949e54

الولايات المتحدة واثقة بأن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 