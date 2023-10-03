الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

الدولار يصعد لمستويات مرتفعة

ورقة 100 دولار - (تعبيرية)
ورقة 100 دولار - (تعبيرية)
صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.اضافة اعلان

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمئة إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى كانون الثاني/ يناير المتدني البالغ 1.0482، إذ سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة أمس الاثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.

وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 آذار/ مارس الماضي. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Interest-rate-flat-1

هل يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة في نوفمبر؟

17 أيلول 2023
البنك المركزي الأوروبي - (أرشيفية)

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة منذ 2022

14 أيلول 2023
الدولار الامريكي

الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014

08 أيلول 2023
اقرأ أيضا
آلة للتنقيب عن النفط

النفط يهبط إلى ما دون 90 دولارا

منذ3 ساعة
النفط العراقي

صادرات العراق النفطية تتجاوز 103 ملايين برميل للسوق العالمية

01 تشرين الأول 2023
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض - (أرشيفية)

موديز: التمويل العقاري سيعزز مكانة السعودية كأكبر سوق إسلامي

30 أيلول 2023
نفط الاردن

النفط يسجل مكاسب فصلية بنسبة 30%

30 أيلول 2023
بيتكوين

أكبر شركاتها "تنهار".. هل نشهد نهاية العملات المشفرة؟

29 أيلول 2023
النفط

النفط يصعد عالميا

28 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 