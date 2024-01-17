الدولار يلامس أعلى مستوى خلال شهر واحد

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لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر منذ الـ13 كانون الأول الماضي مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء.وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة.وشهد الدولار الأميركي أمس الثلاثاء، أكبر زيادة مئوية له في يوم واحد منذ الثاني من كانون الأول الماضي.وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار، بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين.وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد يوم أمس، في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الأول الماضي عند 147.45 للدولار، في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأميركية من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.