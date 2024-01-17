الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدولار يلامس أعلى مستوى خلال شهر واحد

استقرار الدولار مع قرب إعلان بيانات التضخم الأميركي
الدولار يلامس أعلى مستوى خلال شهر واحد
لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر منذ الـ13 كانون الأول الماضي مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة.اضافة اعلان
وشهد الدولار الأميركي أمس الثلاثاء، أكبر زيادة مئوية له في يوم واحد منذ الثاني من كانون الأول الماضي.
وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار، بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين.
وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد يوم أمس، في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.
وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الأول الماضي عند 147.45 للدولار، في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأميركية من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سبائك ذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب بعد انخفاض كبير

منذ 38 دقيقة
FIVE_RICHEST_MEN

أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020 إلى 869 مليار دولار

منذ22 ساعة
الذهب

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

منذ24 ساعة
ناقلة للغاز الطبيعي المسال - قطر

قطر توقف نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

15 كانون الثاني 2024
ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك بلس"

تراجع النفط مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

15 كانون الثاني 2024
"لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل". يصرخ الجندي بوجه نتنياهو

40 مليار دولار.. حرب غزة ترفع عجز الموازنة المتوقع في "إسرائيل"

15 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ13 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ14 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 