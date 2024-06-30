الذكاء الاصطناعي يصعب عمليات التسويق

قال الخبير في مجال التسويق وإنتاج المحتوى الرقمي نيل باتيل إن «الذكاء الاصطناعي سيجعل التسويق أكثر صعوبة وليس أسهل»، مشيراً إلى أن معظم الأشخاص ينظرون «إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة».

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وأضاف باتيل في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «بالتأكيد يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في المهام وتوفير بعض الوقت»، معقباً «لكن تماماً كما سهلت الخدمات السحابية على الناس تكوين الشركات الناشئة، فقد جعلتها أرخص».

AI will make marketing harder, not easier.



You are looking at AI the wrong way.



Sure, it can help with tasks and save you some time.



But just like how the Cloud made it easier for people to create startups.



It also made it cheaper.



AI will do the same… it will make it… — Neil Patel (@neilpatel) June 28, 2024

.تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم التسويق

وأوضح خبير التسويق «سوف يفعل الذكاء الاصطناعي الشيء نفسه.. سيجعل من السهل على الناس إنشاء المنتجات والخدمات».



وتابع باتيل «لكن هل تعلم ماذا يفعل ذلك؟ إنه يجعل الناس ينفقون المزيد على التسويق والمبيعات»، مضيفاً «ما عليك سوى إلقاء نظرة على هذه البيانات التي كشف عنها ديفيد سبيتز من منصة بنش سايتس المتخصصة في دعم شركات الخدمات السحابية».



وأورد الخبير النسب المخصصة للتسويق داخل الشركات التي تقدم الخدمات السحابية وجاءت كالتالي «150 في المئة و167 في المئة و179 في المئة و206 في المئة و224 في المئة و249 في المئة و249 في المئة و264 في المئة»، مشيراً إلى أن هذه بيانات على مدار الثمانية أرباع الماضية.



وقال باتيل «بعبارة أخرى تنفق شركات الخدمات السحابية 2.64 دولار لتوليد دولار واحد من الإيرادات»، مشدداً «ليس من الربح، هذا من الإيرادات».



وأضاف خبير التسويق «هذا يعني أن الأمر سيستغرق منك 2.64 عام لاسترداد ما أنفقته لتوليد هذه الإيرادات.. وهذا لا يعني حتى إنها مربحة»، وفقا لموقع سي ان انز



وتابع باتيل «عندما استطلعنا آراء 113 شركة ناشئة في مرحلة لاحقة في صناعات مختلفة، وجدنا أنها تنفق في المتوسط 27.59 في المئة من الأموال التي تجمعها على التسويق».



واختتم باتيل منشوره بقول «قد يساعدك الذكاء الاصطناعي في أداء مهام التسويق بشكل أسرع، ولكنه أيضاً قلل من التكاليف بالنسبة للشركات الناشئة ما يعني المزيد من المنافسة والتحول إلى إنفاق الأموال على اكتساب العملاء».