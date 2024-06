الذكاء الاصطناعي يصعب عمليات التسويق

قال الخبير في مجال التسويق وإنتاج المحتوى الرقمي نيل باتيل إن «الذكاء الاصطناعي سيجعل التسويق أكثر صعوبة وليس أسهل»، مشيراً إلى أن معظم الأشخاص ينظرون «إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة».



وأضاف باتيل في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «بالتأكيد يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في المهام وتوفير بعض الوقت»، معقباً «لكن تماماً كما سهلت الخدمات السحابية على الناس تكوين الشركات الناشئة، فقد جعلتها أرخص».

