الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب بتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

image
الذهب

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أول من أمس، لكنها تكبدت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وانطفأ بريق الذهب، وتراجعت جاذبيته أمام المستثمرين في العالم مع تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية، واتجاهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وعند التسوية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.45% أو 9.2 دولارات عند 2024.1 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولارات، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7% فيما تتعلق أنظار المستثمرين بقرارات أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية.


وخلال التعاملات، أول من أمس، استقرت قيمة مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - عند 104.22 نقاط.


وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.9% في يناير، انخفاضاً من 1% في قراءة ديسمبر.


وقال «رافائيل بوستيك» رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن إذا تراجع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع فقد يوافق على ثلاثة تخفيضات، وهو متوسط تقديرات صناع السياسات، الذين أعلنوا عنه في ديسمبر.- وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الذهب

تراجع أسعار الذهب

15 شباط 2024
how-much-is-gold-per-ounce

أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في شهرين

14 شباط 2024
medium_image_1222279154

الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

05 شباط 2024
اقرأ أيضا
النفط

النفط يرتفع بدعم توترات الشرق الأوسط

17 شباط 2024
الذهب

تراجع أسعار الذهب

15 شباط 2024
العملات

الدولار يستقر والين الياباني يرتفع

15 شباط 2024
oil-

تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

15 شباط 2024
how-much-is-gold-per-ounce

أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في شهرين

14 شباط 2024
gettyimages-2007406261

«بيتكوين» تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في 3 سنوات

14 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات | منذ16 ساعة
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 