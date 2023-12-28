الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

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الذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.06 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارا. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 بالمئة.

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وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولارا للأوقية.


وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.


وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولار للأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة.

 

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارا. كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولارا ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.- رويترز

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