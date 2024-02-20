الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجاوز 2020 دولاراً بدعم قوة الطلب

سبائك ذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، أمس، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

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وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولاراً للأوقية.


في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولاراً للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولاراً للأوقية. - رويترز

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