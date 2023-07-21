الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع.
وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس، من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1281.61 دولار للأونصة.