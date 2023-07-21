الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

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استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في أن يوقف الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع.وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس، من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1281.61 دولار للأونصة.