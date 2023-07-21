الجمعة 21 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في أن يوقف الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.اضافة اعلان
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع.
وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس، من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1281.61 دولار للأونصة.
الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار 19 تموز 2023

الطاقة الدولية: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء

الطاقة الدولية: تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء 19 تموز 2023

107269719-1689091754341-gettyimages-1209132574-chakraborty-notitle200404_np7lh

أسعار البندورة تتضاعف 700% في الهند 18 تموز 2023

1111euro-vs-dollar

الدولار قرب أدنى مستوى في عام واليورو يبلغ ذروة 17 شهرا 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النفط

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

منذ3 ساعة
عملات-مشفرة

العملات المشفرة البديلة تصعد مجدداً و"بتكوين" قرب 30 ألف دولار

منذ22 ساعة
056f2cca87e25b51238e7d8d2ac4f68a0pt_965Osc

تركيا ترفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع إلى 17.5%

منذ23 ساعة
upload_1624694264_1124208213

منع 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار

20 تموز 2023
كيف يمكن للبلدان الارتقاء بمستوى التغذية؟

كيف يمكن للبلدان الارتقاء بمستوى التغذية؟

19 تموز 2023
Doc-P-462153-638253754533167080

الليرة السورية تواصل الانهيار.. انخفاض قياسي جديد

19 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 