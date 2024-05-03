الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.


وانخفضت أسعار المعدن الأصفر إلى 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولارا في وقت سابق من نيسان الماضي.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولارا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2بالمئة إلى 26.65 دولارا أميركيا وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع.

 

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولارا ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولارا.

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